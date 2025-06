Taormina Film Festival 2025 un' edizione importante con un red carpet hollywoodiano

Il Taormina Film Festival 2025 si conferma come un'edizione indimenticabile, con un red carpet hollywoodiano e star internazionali che rendono la città siciliana un palcoscenico globale. La 71esima edizione, fino al 14 giugno, si distingue per il suo forte imprinto femminile e per omaggi a leggende del cinema, come Martin Scorsese, celebrando così il potere delle donne e l'eccellenza artistica. Un evento imperdibile che unisce glamour, talento e cultura in una cornice mozzafiato.

La manifestazione, che si chiude il 14 giugno, accoglie celebri nomi del cinema italiano e internazionale E' un'edizione a impronta femminile la 71esima del Taormina Film Festival, in programma fino al 14 giugno 2025. Oltre agli omaggi a due giganti del cinema mondiale come Martin Scorsese e.

Martin Scorsese riceverà il premio alla carriera al Taormina Film Festival 2025 - Martin Scorsese, icona indiscussa del cinema mondiale, sarà ospite d'onore alla 71ª edizione del Taormina Film Festival, in programma dal 10 al 14 giugno 2025.

Il grande cinema torna a Taormina! Dal 10 al 14 giugno 2025, la splendida cornice del Teatro Antico ospiterà la 71ª edizione del #TaorminaFilmFestival Leggi l'articolo: https://telesudweb.it/04-06-2025/cinema-torna-il-taormina-film-fest… #CinemaInSic Partecipa alla discussione

Michael Douglas sbarca a Taormina, al Film Festival inizia la parata di stelle Il divo americano è il primo ad arrivare per la kermesse che comincia oggi. Attesi anche Martin Scorsese e Catherine Deneuve @TgrRai Partecipa alla discussione

Al via la 71ª edizione del Taormina Film Festival - Presentata oggi in conferenza stampa a Taormina la 71ª edizione del Taormina Film Festival, in programma da oggi fino al 14 giugno 2025.

Taormina Film Festival 2025, un'edizione stellare: oggi si comincia con Michael Douglas - Dal 10 al 14 giugno il Taormina Film Festival 2025 accoglie grandissimi nomi del cinema: da Martin Scorsese a Helen Hunt, da Catherine Deneuve a Monica Bellucci ...

Il Taormina Film Fest 2025 si apre con Michael Douglas - L'attore ottantenne ha inaugurato la 71esima edizione della rassegna con una Masterclass aperta al pubblico in cui ha parlato della situazione politica del suo Paese ...