Tamara Ianni chi è il marito Micheal Cardoni nipote del boss dei Baficchi rivale degli Spada

Tamara Ianni e Michael Cardoni: una coppia al centro di un turbinio di segreti e alleanze tra le famiglie criminali di Ostia. Lei, pentita e testimone chiave, ha deciso di cambiare rotta, mentre lui, nipote del boss rivale dei Spada, ha scelto di collaborare con le forze dell'ordine. La loro testimonianza ha svelato un intreccio di tradimenti e alleanze che ha portato alla cattura di 32 membri del clan.

Quando Tamara Ianni decide di diventare una collaboratrice di giustizia è sposata con Micheal Cardoni, nipote di Giovanni Galleoni, boss dei Baficchi, rivale degli Spada. Anche il marito diventa un pentito ed insieme dal 2018 rilasciano diverse testimonianze alle forze dell'ordine. Le informazioni si rileveranno preziose per la cattura di trentadue componenti del clan Spada e ricostruire la storia criminale delle due famiglie di Ostia. Chi sono Tamara Ianni e il marito. Tamara Ianni è una collaboratrice di giustizia. Anche grazie alle sue deposizioni, nel gennaio del 2018, sono stati arrestati 32 componenti del clan Spada di Ostia, cugini dei Casamonica, che per anni hanno perseguitato e torturato lei e la sua famiglia.

