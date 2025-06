Tamara Ianni a Belve | Denunciai gli Spada quando mi ordinarono di prostituirmi

Tamara Ianni, ospite a Belve, rivela un episodio drammatico che l'ha spinta a denunciare il clan Spada. Con coraggio e sincerità, racconta di aver subito minacce di morte e di essere stata costretta a pagare 500 euro a settimana, fino a quando le hanno imposto di prostituirsi per loro. Una testimonianza forte che mette in luce il prezzo della paura e la forza della denuncia. Continua a leggere.

Tamara Ianni racconta a Belve l'episodio che l'ha convinta a denunciare il clan Spada: "Un giorno mi hanno messo la pistola in bocca, pagavamo 500 euro a settimana, ma non gli bastavano più. Mi hanno chiesto di prostituirmi per loro. Preferirei morire piuttosto che fare una cosa del genere". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Belve Crime, Tamara Ianni contro gli Spada: “Quando hanno toccato mio figlio, ho alzato la testa…” - Nella prima puntata dello spin-off di Belve, Francesca Fagnani ci introduce alla straordinaria testimonianza di Tamara Ianni, collaboratrice di giustizia, che ha deciso di affrontare con coraggio le violenze del clan Spada.

Chi è Tamara Ianni, la collaboratrice di giustizia che ha denunciato il clan Spada ospite di #BelveCrime Partecipa alla discussione

“Il signor Pelè (Enrico Spada), sieropositivo, che si era messo delle lamette in bocca per sputare sangue infetto di Aids addosso a mio figlio di due anni” Il terribile racconto di Tamara Ianni a Francesca Fagnani a 'Belve Crime' Partecipa alla discussione

