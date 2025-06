Tajani a Nizza per un Mediterraneo più connesso via Italia

Il Mediterraneo, cuore pulsante di storia e geopolitica, si conferma protagonista di un dialogo strategico tra le nazioni. A Nizza, il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha sottolineato l'importanza fondamentale dell’Italia in questa regione, rafforzando il ruolo di Roma come fulcro delle politiche marittime. L’obiettivo del vertice, inserito nella terza conferenza Onu sugli oceani, è promuovere un Mediterraneo più connesso e sostenibile, affinché questa regione possa affrontare le sfide future con coesione e visione condivisa.

Non è tecnicamente un oceano, ma il Mediterraneo resta per storia e geopolitica il principe dei mari. Per l’Italia, ha detto il ministro degli Esteri AntonioTajani a Nizza, è il cuore della politica, e Roma resta centrale. L’occasione è un forum a più voci su acque e politiche, ovvero il vertice sul Mediterraneo connesso organizzato nel sud della Francia nell’ambito della terza conferenza Onu sugli oceani, con un significato preciso: ovvero dalle acque che hanno idealmente bagnato la culla delle civiltà parte un messaggio multidirezionale tarato su Europa, Indo Pacifico, Golfo e Balcani dove quel concetto che Giorgia Meloni ha definito “Mediterraneo globale” è traccia valoriale per strategie future e alleanze ad hoc. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Tajani a Nizza per un Mediterraneo più connesso (via Italia)

