Tahoe sarà l'ultimo macOS per i Mac Intel Rosetta in pensione tra due anni

Il mondo Apple sta per cambiare: macOS 26 Tahoe segna la fine dell’era per i Mac Intel, che dopo due anni smetteranno di ricevere aggiornamenti di sistema. Tuttavia, ci sarà ancora tempo per godere delle ultime novità e protezioni di sicurezza. È il momento di prepararsi al futuro e scoprire cosa riserva questa importante transizione. Continua a leggere per scoprire cosa aspettarti!

macOS 26 Tahoe sarà ufficialmente l'ultima versione di sistema operativo Mac compatibile con i Mac dotati di processore Intel. Continueranno però a ricevere aggiornamenti di sicurezza per tre anni.

macOS Tahoe sarà l’ultimo sistema operativo per Mac con processore Intel - Scopri come il sistema operativo macOS Tahoe SAR224 rappresenti l'ultimo aggiornamento compatibile con i Mac Intel, garantendo sicurezza e funzionalità fino al 2028.

Apple, macOS Tahoe sarà l'ultimo aggiornamento per i Mac con chip Intel Partecipa alla discussione

