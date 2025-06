Taglio dell' Irpef Meloni promette e Giorgetti temporeggia | Abbiamo ancora due anni e mezzo

In un’Italia alle prese con sfide economiche e fiscali, il dibattito sul taglio dell’IRPEF diventa più attuale che mai. La promessa di Meloni e l’incertezza di Giorgetti svelano tensioni e obiettivi contrastanti, mentre la nostra strada verso una riforma fiscale più giusta e sostenibile si dipana tra promesse e tempistiche da rispettare. La sfida è ancora lunga, ma il cammino verso un sistema più equo continua...

"Il nostro lavoro non è finito": con queste parole la premier Giorgia Meloni ha aperto il suo intervento agli stati generali dei commercialisti nella mattinata di oggi, martedì 10 giugno, tenutisi alla Nuvola dell’Eur a Roma, rilanciando il progetto del governo per una riforma fiscale "più equa. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - Taglio dell'Irpef, Meloni promette e Giorgetti temporeggia: "Abbiamo ancora due anni e mezzo"

