taglio delle tasse al ceto medio pure giorgetti frena meloni

Nel dibattito sul taglio delle tasse, il ceto medio torna al centro dell’attenzione, ma le tensioni tra Meloni e Giorgetti mettono in dubbio le reali intenzioni del governo. Mentre si promette equità e sostenibilità, gli italiani si chiedono se questa volta ci saranno davvero vantaggi concreti per le famiglie e le imprese. La sfida è trovare un equilibrio tra promesse e realtà, perché il futuro economico del paese dipende anche da questo.

Ritornano le balle sul taglio delle tasse e in particolare di quelle per il ceto medio. L’obiettivo del governo è “tagliare le tasse in modo equo e sostenibile”, e dopo la riforma delle aliquote Irpef “il nostro lavoro non è finito: intendiamo fare di più e concentrarci oggi sul ceto medio, che è la struttura portante del sistema produttivo italiano”, ha detto la premier Giorgia Meloni intervenendo agli Stati generali dei commercialisti 2025. Sono almeno tre anni che Forza Italia chiede di alleggerire la pressione fiscale per il ceto medio. “La priorità è il taglio dell’Irpef dal 35% al 33% allargando la base e poi la rottamazione, così si aiuta il ceto medio”, ha ribadito il leader di FI, vicepremier e ministro, Antonio Tajani. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it