Taglio del nastro per la nuova tensostruttura di San Zaccaria | un intervento da mezzo milione di euro

Il taglio del nastro per la nuova tensostruttura del centro sportivo di San Zaccaria segna un importante passo avanti per il territorio. Realizzata in soli cinque mesi grazie a un investimento complessivo di mezzo milione di euro, questa struttura innovativa offrirà nuove opportunità sportive e sociali alla comunità . Un esempio di come con impegno e risorse condivise si possano creare spazi pensati per il benessere di tutti, pronti a diventare un punto di riferimento locale.

Il centro sportivo di San Zaccaria ha una nuova tensostruttura, inaugurata alcuni giorni fa dal sindaco Alessandro Barattoni e dalla consigliera regionale Eleonora Proni e realizzata in circa cinque mesi. L'intervento è stato finanziato con risorse comunali per 100mila euro e con 400mila euro di.

