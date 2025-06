Taekwondo i convocati dell’Italia per il WT Grand Prix Challenge 2025 Presenti Dell’Aquila e Alessio

L’attesa è finita: l’Italia del taekwondo si prepara a brillare a Charlotte, dove dal 13 al 15 giugno si svolgerà il WT Grand Prix Challenge 2025, un evento storico per gli USA e un assaggio di ciò che ci aspetta a Los Angeles nel 2028. Tra i convocati spiccano i talenti dell’Aquila e Alessio, pronti a mettere in mostra tutto il loro talento. La sfida è aperta: chi salirà sul podio?

Tutto pronto a Charlotte per il WT Grand Prix Challenge 2025, in programma dal 13 al 15 giugno negli Stati Uniti. Sarà una prima volta assoluta per gli USA, che mai avevano ospitato questo evento, considerato anche quasi come un piccolo antipasto di quello che si vedrà nel 2028 a Los Angeles. Il WT Grand Prix Challenge 2025 vedrà protagonisti i migliori del mondo, con ogni nazione che potrà registrare fino a quattro atleti per ogni categoria di peso, restando sempre nel massimo dei 50 atleti per ogni gara. Un evento importantissimo, anche perchè i primi tre classificati di ogni categoria otterranno l’accesso diretto alla prima tappa del Grand Prix Series 2026, che sarà in programma a Roma. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Taekwondo, i convocati dell’Italia per il WT Grand Prix Challenge 2025. Presenti Dell’Aquila e Alessio

In questa notizia si parla di: Grand Prix Challenge Taekwondo

Scherma, fioretto protagonista a Shanghai con l’ultimo Grand Prix. Favaretto cerca conferme, torna Macchi - Il fioretto si prepara a brillare a Shanghai, dove si svolgerà l'ultimo Grand Prix della stagione di scherma mondiale.

Se ne parla anche su altri siti

Motori accesi a Lonigo per il round di qualificazione al Mondiale di speedway; Taekwondo ITF: i club di sette nazioni in gara alla Barletta Challenge Cup; Formula 1, gli orari e dove vedere il GP Imola in tv.

Taekwondo, i convocati dell’Italia per il WT Grand Prix Challenge 2025. Presenti Dell’Aquila e Alessio - Tutto pronto a Charlotte per il WT Grand Prix Challenge 2025, in programma dal 13 al 15 giugno negli Stati Uniti.

Taekwondo, Grand Prix a Roma anche nel 2026 e 2027 - La scelta conferma la centralità della capitale italiana nel panorama mondiale del taekwondo, offrendo agli atleti una tappa ...

Taekwondo, Grand Prix a Roma anche nel 2026 e 2027 - La scelta conferma la centralità della capitale italiana nel panorama mondiale del taekwondo, offrendo agli atleti una tappa ...