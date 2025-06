Taddeo il don biker | La mia prima moto me la sono costruita da solo il 14 andremo dal Papa

Taddeo il Don Biker, ingegnere meccanico e appassionato di moto, ha trasformato la sua passione in una vera opera d’arte, costruendo da sé la sua prima due ruote. Il 14 agosto si prepara a vivere un momento speciale: incontrare il Papa. Tra fede e motori, Taddeo unisce il suo amore per le due ruote alla spiritualità salesiana, unendo cielo e strada in un viaggio unico che lo porta a condividere valori e passione con i più grandi leader spirituali.

A tu per tu con il prete con il "pallino" delle due ruote. Ingegnere meccanico, motociclista, religioso salesiano di don Bosco, parroco di Castel Gandolfo, vicino a Papa Francesco e adesso a Papa Leone XIV.

