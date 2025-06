Sydney Sweeney ingrassata 15 kg per il biopic sulla pugile Christy Martin | Il mio sedere era enorme

Sydney Sweeney, conosciuta per la sua bellezza da diva, si trasforma completamente per il biopic sulla pugile Christy Martin. Dopo aver ingrassato 15 kg e modificato il suo aspetto, l’attrice sfoggia ora un’immagine più reale e intensa, degna di una performance da Oscar. La sua metamorfosi dimostra come il cinema possa sorprendere e sfidare le aspettative, portando alla luce un nuovo volto di Sydney Sweeney, pronta a conquistare anche questa sfida.

L'attrice, che interpreta la pugile Christy Martin nel film di David Michôd, ha descritto in dettaglio la sua trasformazione fisica per il ruolo. Bionda e formosa. Così Sydney Sweeney ha abituato i fan a un'immagine sensuale da diva del passato. Ma per il nuovo ruolo, l'attrice ha subito un trasformazione fisica degna di Robert De Niro in Toro scatenato. Nel nuovo film di David Michôd, un biopic sportivo sulla pugile Christy Martin, l'attrice è ingrassata 15 kg e ha messo su una notevole massa muscolare per risultare credibile. "Il mio corpo era completamente diverso" ha confessato al magazine W. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Sydney Sweeney ingrassata 15 kg per il biopic sulla pugile Christy Martin: "Il mio sedere era enorme"

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Sydney Sweeney ingrassata 15 kg per il biopic sulla pugile Christy Martin: Il mio sedere era enorme; Sydney Sweeney ingrassa di quasi 14 chili per interpretare la boxer Christy Martin: Mi sentivo fortissima!; Sydney Sweeney sarà la boxer Christy Martin nel biopic sportivo.

Sydney Sweeney ingrassata 15 kg per il biopic sulla pugile Christy Martin: "Il mio sedere era enorme" - Ma per il nuovo ruolo, l'attrice ha subito un trasformazione fisica degna di Robert De Niro in Toro ...

Sydney Sweeney interpreta Christy Martin: la trasformazione fisica per il biopic sulla pugile - Sydney Sweeney interpreta Christy Martin in un biopic che esplora la vita della pugile, affrontando sfide fisiche e personali.

Sydney Sweeney, la trasformazione fisica per il ruolo di una pugile: “Il mio corpo è cambiato” - L'attrice parla della sua trasformazione nella pugile Christy Martin, che interpreta in un film.