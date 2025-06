Sydney Sweeney ingrassa di quasi 14 chili per interpretare la boxer Christy Martin | Mi sentivo fortissima!

Sydney Sweeney, l’attrice tra le più apprezzate del momento, ha deciso di sfidare se stessa trasformandosi completamente per il ruolo di Christy Martin, leggenda della boxe femminile. Con quasi 14 chili in più e un impegno quotidiano negli allenamenti, si è sentita incredibilmente forte, pronta a vivere ogni emozione del personaggio. Questa metamorfosi non solo testimonia la sua dedizione, ma anche il potere del cinema di superare ogni limite.

La lanciatissima Sydney Sweeney si è messa alla prova con una trasformazione fisica impegnativa, per interpretare il biopic di Christy Martin, pioniera della boxe femminile americana. Quasi 14 chili in più, allenamenti continui, come ha raccontato a W Magazine.

