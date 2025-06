Svegliato nel parco aggredisce gli agenti con calci e pugni | arrestato un senzatetto

Un tranquillo pomeriggio nel parco Galvani di Pordenone si è trasformato in un episodio di violenza: un senzatetto di 29 anni ha aggredito con calci e pugni due agenti della Polizia Locale, ferendoli nel tentativo di fuga. La scena, che ha scioccato la comunità, evidenzia ancora una volta la complessità delle situazioni di disagio urbano. La vicenda si conclude con l’arresto dell’uomo in flagrante, offrendo uno spunto di riflessione sulle sfide della sicurezza cittadina.

Due agenti della Polizia Locale sono rimasti feriti al termine di un'aggressione avvenuta nella zona del parco Galvani. È successo lunedì 9 giugno vicino alla zona dove si trova il Palazzo del fumetto di Pordenone. L'uomo, un 29enne straniero senza fissa dimora, è stato arrestato in flagranza di.

