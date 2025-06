Suv a folle velocità si schianta abbatte 14 parigine e scappa | illeso miracolosamente un pedone Il video

Un drammatico incidente a Milano scuote la città: un SUV a folle velocità travolge 14 parigine e un pedone, che fortunatamente si salva miracolosamente. La scena, ripresa da un video, mostra il veicolo distrutto mentre il conducente si allontana senza ancora essere stato rintracciato. Un episodio che solleva interrogativi sulla sicurezza stradale e la responsabilità di chi corre rischi pericolosi. La verità emergerà nelle prossime ore, mentre le indagini proseguono.

Quattordici parigine abbattute, un pedone miracolosamente illeso e un suv devastato dall'impatto (la persona alla guida si è poi allontanata). È l'incidente avvenuto in via Francesco Rismondo a Milano (zona Baggio) nella mattinata di domenica 8 giugno. Sul caso sono in corso accertamenti da parte.

Approfondimenti da altre fonti

