Supplì alla romana | il trucco per farli filanti e croccanti

Supplì alla romana, simbolo di convivialità e tradizione, conquisteranno il vostro palato con la loro irresistibile croccantezza e filante bontà. Per ottenere supplì perfetti, bisogna seguire alcuni trucchi fondamentali che faranno la differenza tra un risultato mediocre e uno straordinario. Scopriamo insieme tutti gli step per prepararli al meglio e portare in tavola un classico intramontabile, capace di deliziare grandi e piccini. I segreti per un supplì irresistibile? Eccoli...

I supplì alla romana sono uno dei piatti più amati dai romani e da tanti turisti che ogni giorno visitano la città. Quali sono i trucchi per farli bene? La ricetta originale risale al 1847 ma sono tante le rivisitazioni e le modifiche apportate nel corso degli anni. Supplì alla romana: tutti gli step per cucinarli nel modo migliore. I supplì alla romana devono essere saporiti, leggeri, croccanti oltre ad avere un aspetto invitante. Quali sono i trucchi da seguire? Il primo in assoluto è il ripieno. La ricetta tradizionale prevede che nel supplì ci sia esclusivamente il ragù, senza pisellini, prosciutto o altro.

