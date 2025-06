Supplenze sul sostegno senza titolo | quando e come sono possibili

Ogni anno, migliaia di docenti si chiedono come poter accedere alle supplenze sul sostegno senza possedere il titolo di specializzazione. La normativa italiana offre diverse possibilità per questi insegnanti, grazie a strumenti come le graduatorie incrociate, il servizio pregresso e l’inserimento nelle GPS di seconda fascia. Scopriamo insieme quando e come è possibile ottenere queste supplenze, un fenomeno ormai diventato strutturale nel panorama scolastico italiano.

Nonostante l’assenza del titolo di specializzazione, ogni anno migliaia di supplenze sul sostegno vengono assegnate a docenti non specializzati. La normativa consente tale possibilitĂ attraverso diverse modalitĂ , come le graduatorie incrociate, il servizio pregresso e l’inserimento nelle GPS di seconda fascia. Supplenze sul sostegno: un fenomeno diffuso e strutturale Le supplenze su posto di sostegno . . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

In questa notizia si parla di: Supplenze Sostegno Titolo Sono

Supplenze: requisiti di accesso alla seconda fascia GPS sostegno non si perdono se negli anni successivi non si sceglie sostegno - I requisiti di accesso alle supplenze nella seconda fascia GPS di sostegno non si perdono anche se, negli anni successivi, non si sceglie più questa specializzazione.

Supplenze docenti 2026, come si fa a insegnare su posto sostegno senza titolo? Partecipa alla discussione

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Supplenze docenti 2026, come si fa a insegnare su posto sostegno senza titolo?; Tfa Sostegno, Corsi Indire e conferma docenti su supplenza: cosa è previsto per il 2025/26. RISPOSTE AI QUESITI; CAOS DOCENTI DI SOSTEGNO CON TITOLO ESTERO. BRAGHINI (GILDA): “FERMARE REVOCA SUPPLENZE”.

Supplenze docenti 2026, come si fa a insegnare su posto sostegno senza titolo? - Supplenze su posto sostegno senza titolo: un'anomalia che speriamo possa essere cancellata con la copertura dei posti vacanti già con le assunzioni del 2025/26 e i corsi di specializzazione straordina ...

Supplenze e ruoli nella scuola, TUTTE le scadenze e le DOMANDE da presentare a giugno, luglio e agosto - Supplenze e assunzioni a tempo indeterminato o determinato finalizzato al ruolo per precari con servizio o aspiranti insegnanti: dopo il termine delle lezioni, il pensiero vola già al prossimo anno sc ...

Supplenze e scrutini: tutto quello che c’è da sapere sulle proroghe contrattuali - Scopri le regole per i contratti di supplenza fino agli scrutini e agli esami.