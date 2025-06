Supplenze scelta 150 sedi | chiarimenti sulla compilazione

Con l’avvicinarsi dell’apertura della piattaforma per le supplenze, i docenti devono prepararsi con cura alla compilazione delle 150 preferenze. Un processo che richiede attenzione e strategia per ottimizzare le possibilità di assegnazione. Scopriamo insieme come procedere correttamente, evitare errori e garantire una candidatura efficace, perché ogni dettaglio può fare la differenza nel percorso verso l’incarico desiderato.

Con l’avvicinarsi dell’apertura della piattaforma per l’inserimento delle 150 preferenze, destinata a definire le assegnazioni per le supplenze dell’anno scolastico 202526, è fondamentale per i docenti adottare un approccio metodico e strategico. Come avviene la compilazione della domanda La corretta compilazione della domanda, inoltrata tramite il portale Istanze Online (POLIS), non è una semplice formalità, . . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

In questa notizia si parla di: Compilazione Supplenze Scelta Sedi

Ultimi giorni per esprimere le 150 preferenze per supplenze da GAE e GPS; Supplenze: scelta max 150 preferenze. Risolti problemi compilazione domanda in alcune province. AVVISI [AGGIORNATO]; Supplenze GPS 2024/25, quando si dovrà compilare la domanda delle 150 preferenze?.

GPS 2025 e la scelta delle 150 Sedi: Cosa Sapere in Vista della Domanda - Ogni estate i docenti inseriti nelle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) – e in alcuni casi nelle Graduatorie ad Esaurimento (GAE) – devono affrontare una tappa decisiva: la selezione delle ...

Supplenze GPS, come indicare la priorità nella scelta della sede [VIDEO TUTORIAL] - fruire della priorità nella scelta della sede a condizione che l’avente titolo abbia il diritto alla supplenza a prescindere dal ...

Domande GPS supplenze, come indicare la priorità nella scelta della sede [VIDEO TUTORIAL] - Notizie Scuola - priorità nella scelta della sede a condizione che l’avente titolo abbia il diritto alla supplenza a ...