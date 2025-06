supernova festival due giorni di concerti al parco maria carolina

spazi più suggestivi della città. Preparati a vivere un'esperienza indimenticabile tra musica, relax e atmosfere magiche, immerso nella natura e circondato da artisti di fama. Il Supernova Festival promette due giorni di emozioni e divertimento che resteranno nel cuore di tutti i partecipanti. Non perderti questa straordinaria occasione di celebrare l'estate in modo unico e coinvolgente!

