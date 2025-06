Superman | nuove foto del film e aggiornamenti di James Gunn su Justice League e The Batman 2

Le attese si fanno sempre più intense nel mondo DC: sono state svelate nuove foto ufficiali di Superman con David Corenswet e James Gunn ha annunciato aggiornamenti sui futuri progetti, tra Justice League e The Batman 2. La promozione del primo capitolo del nuovo universo DC sta raggiungendo il suo apice, lasciando i fan ansiosi di scoprire cosa ci riserva il futuro. Ecco tutto ciò che bisogna sapere sulle ultime novità!

Sono state rilasciate nuove foto ufficiali di Superman, mentre James Gunn ha condiviso nuovi dettagli sui piani futuri della DC, tra Justice League e il sequel di The Batman. La campagna promozionale per Superman, il primo film del nuovo DC Universe firmato James Gunn, continua a crescere. Nelle ultime ore sono state diffuse otto nuove immagini dal set che mostrano David Corenswet nel ruolo dell'Uomo d'Acciaio, affiancato da alcuni membri chiave del cast. Ma a catturare l'attenzione non sono solo le foto: in un'intervista con Entertainment Weekly, Gunn ha fornito anche interessanti aggiornamenti su The Batman 2, sullo sviluppo della Justice League e sul futuro dell'universo condiviso della DC. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Superman: nuove foto del film e aggiornamenti di James Gunn su Justice League e The Batman 2

