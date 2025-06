Superman budget tra i film più costosi di sempre supera endgame

Il mondo dei supereroi si prepara a fare un passo avanti, con un progetto che promette di rivoluzionare gli standard di produzione e investimento. Il nuovo film di Superman, in arrivo il 11 luglio 2025 e diretto da James Gunn, sta già facendo parlare di sé grazie al suo budget record, superiore anche a quello di Endgame. Analisi del...

Il panorama cinematografico dedicato ai supereroi si prepara ad accogliere un nuovo capitolo con il film di Superman, previsto per il 11 luglio 2025. La produzione di questa pellicola, diretta da James Gunn e interpretata da David Corenswet, sta attirando l’attenzione non solo per la sua data di uscita ma anche per il suo elevato budget, che potrebbe segnare un record nel mondo dei blockbuster dedicati ai personaggi della DC Comics. analisi del budget di Superman: cifre e implicazioni. le cifre ufficiali e le stime non ufficiali. Secondo documenti depositati presso il governo dell’Ohio, la produzione del film avrebbe un costo stimato di circa $363,8 milioni. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it