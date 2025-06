superenalotto centrato un 5 da oltre 160mila euro

sera di speranza e attesa. Nonostante il “6” sia sfuggito, Milano si può comunque congratulare con il suo fortunato vincitore, che ora potrà godersi questa splendida somma. La fortuna continua a sorridere ai cittadini, ricordandoci che anche un singolo numero può cambiare la vita in un istante. E chissà, la prossima estrazione potrebbe riservare nuove sorprese e grandi emozioni.

Nessun fortunato ha centrato il “6” o il “5+1” nell’estrazione del Superenalotto di martedì 10 giugno 2025, ma la fortuna ha comunque baciato Milano: in città è stato realizzato un “5” da 160.465,13 euro, l’unico di giornata. La vincita è arrivata tramite quick pick presso il punto vendita L’Aurora Bar Tabacchi di via Palestrina 12, come riporta Agipro. Un colpo fortunato che premia il capoluogo lombardo con una cifra significativa in un concorso privo dei premi maggiori. Intanto il jackpot continua a salire: dopo il concorso n. 92, il montepremi per il prossimo appuntamento sale a 12,1 milioni di euro. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it