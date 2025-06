Superbike Bulega e Ducati insieme anche nel 2026 E si spalancano le porte della MotoGp

Superbike Bulega e Ducati insieme anche nel 2026, pronti a scrivere una nuova entusiasmante pagina nel campionato mondiale. Nicolò Bulega, classe 1999 e protagonista nel mondo delle competizioni con la Panigale V4R, conferma il suo talento e la sua fedeltà alla casa di Borgo Panigale. Con un futuro ancora più brillante all'orizzonte, le porte della MotoGP si spalancano sempre di più: un capitolo tutto da scoprire.

Nicolò Bulega e Ducati insieme anche nel 2026 per scrivere una nuova pagina nel campionato Superbike in sella alla Panigale V4R. Classe 1999, nell’orbita Ducati e Aruba.it dal 2022 in Supersport prima e in Superbike dal 2024, continuerĂ a vestire il rosso della casa di Borgo Panigale tra le. 🔗 Leggi su Riminitoday.it © Riminitoday.it - Superbike, Bulega e Ducati insieme anche nel 2026. E si spalancano le porte della MotoGp

Superbike, l’ombra di Jonathan Rea sulla sella di Andrea Iannone? Il britannico “punterebbe” una Ducati GoEleven - Nell'aria ci sono tensioni intorno ad Andrea Iannone, attuale pilota del Team Go Eleven in Superbike, dopo che si sono diffuse voci su un possibile arrivo di Jonathan Rea.

UFFICIALE - Nicolò Bulega e Ducati avanti insieme: poco fa è stato annunciato il rinnovo del contratto dell'attuale leader del Mondiale Superbike. #worldsbk #superbike #nicolobulega #ducati #corsedimoto Partecipa alla discussione

Un 2026 tra Superbike e MotoGP per Nicolò Bulega, che sarà anche tester Ducati affiancando Michele Pirro nello sviluppo della nuova Desmosedici GP. #WorldSBK #Superbike #MotoGP #Ducati Partecipa alla discussione

