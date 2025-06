Sulla panchina della Juve ci sarà ancora Igor Tudor

La Juventus rivede il suo futuro con un volto noto alla guida: Igor Tudor. Arrivato a Torino a marzo, il croato continuerà a plasmare i destini bianconeri anche nella prossima stagione, come annunciato dal nuovo direttore generale Damien Comolli. Con Tudor pronto a consolidare il progetto e puntare in alto, la squadra si prepara a scrivere un nuovo capitolo ricco di ambizioni e sfide. La sua conferma rappresenta una scelta di continuità e fiducia nel talento del tecnico.

AGI - Il croato Igor Tudor, arrivato a Torino alla fine di marzo in sostituzione di Thiago Motta, resterà alla guida della Juventus la prossima stagione. Lo ha annunciato il nuovo direttore generale del club bianconero, Damien Comolli. “Igor sarà il nostro allenatore per il Mondiale per club, per la prossima stagione, e spero anche oltre”, ha dichiarato Comolli durante la sua prima conferenza stampa. Tudor, 47 anni, è stato nominato allenatore della Juve, club dove ha passato la maggior parte della sua carriera da giocatore, alla fine di marzo in sostituzione di Motta, esonerato dopo l'eliminazione del club negli spareggi per accedere agli ottavi di finale di Champions League. 🔗 Leggi su Agi.it