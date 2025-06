Sulla A1 Milano-Napoli per consentire lavori pavimentazione dalle 00 | 00 alle 6 | 00 di giovedì 12 giugno sarà chiuso il tratto tra Valdarno e Arezzo verso Roma

Attenzione viaggiatori: nella notte tra il 11 e il 12 giugno, la A1 Milano-Napoli sarà temporaneamente chiusa tra Valdarno e Arezzo verso Roma per lavori di pavimentazione. Pianificate il vostro viaggio in anticipo e considerate le alternative consigliate per evitare disagi. La sicurezza prima di tutto! Restate aggiornati sulle eventuali variazioni per arrivare a destinazione senza stress.

Arezzo, 10 giugno 2025 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 00:00 alle 6:00 di giovedì 12 giugno, sarà chiuso il tratto tra Valdarno e Arezzo verso Roma. In alternativa si consigliano i seguenti itinerari: per il traffico locale, dopo l'uscita obbligatoria a Valdarno, percorrere la viabilità ordinaria e rientrare in A1 alla stazione di Arezzo; per le lunghe percorrenze e solo per i veicoli leggeri, uscire a Firenze Impruneta, percorrere la SS715 raccordo Siena-Bettolle e rientrare in A1 a Valdichiana. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori pavimentazione, dalle 00:00 alle 6:00 di giovedì 12 giugno, sarà chiuso il tratto tra Valdarno e Arezzo verso Roma

