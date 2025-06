Sul tetto bendata minaccia di buttarsi nel vuoto | 22enne salvata dai carabinieri a Milano

Una scena da brividi si è consumata a Milano, dove i carabinieri del Nucleo Radiomobile hanno salvato una 22enne in preda a un momento di forte crisi, seduta sul cornicione di un tetto con gli occhi bendati e minacciosa di gettarsi nel vuoto. Il rapido intervento ha evitato una tragedia, dimostrando ancora una volta quanto sia fondamentale la prontezza e la sensibilità delle forze dell'ordine nei momenti di emergenza. La vicenda evidenzia l'importanza di intervenire tempestivamente per salvare vite.

I carabinieri del Nucleo Radiomobile di Milano hanno tratto in salvo una 22enne che, seduta sul cornicione di un tetto con gli occhi bendati, minacciava il suicidio. E' successo nel pomeriggio di mercoledì 4 giugno, a Milano, a seguito di richiesta di intervento giunta alla Centrale Operativa, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile sono intervenuti in via Ovada, dove la 22enne era salita sul tetto della struttura sedendosi, con gli occhi bendati, sul cornicione dell'ultimo piano, con l'intento di lanciarsi nel vuoto. I militari sono saliti sul tetto dell'edificio, con i vigili del fuoco, individuando la giovane. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Sul tetto bendata minaccia di buttarsi nel vuoto: 22enne salvata dai carabinieri a Milano

In questa notizia si parla di: Tetto 22enne Carabinieri Milano

Sale su un tetto con gli occhi bendati e tenta di buttarsi giù: i carabinieri salvano una 22enne a Milano - Una scena di tensione e coraggio si è vissuta nelle strade di Milano, quando i carabinieri del Nucleo Radiomobile sono intervenuti prontamente per salvare una giovane donna in grave crisi.

Ne parlano su altre fonti

Sale su un tetto con gli occhi bendati e tenta di buttarsi giù: i carabinieri salvano una 22enne a Milano; A Milano carabinieri salvano 22enne su cornicione tetto bendata; Sul tetto bendata minaccia di buttarsi nel vuoto: 22enne salvata dai carabinieri a Milano.

Sale su un tetto con gli occhi bendati e tenta di buttarsi giù: i carabinieri salvano una 22enne a Milano - I carabinieri del Nucleo Radiomobile di Milano hanno tratto in salvo una ragazza di 22 anni che ha tentato di buttarsi nel vuoto in via Ovada (Famagosta) ...

Ragazza cerca di saltare nel vuoto: la salva un carabiniere in extremis. Il video - Nel pomeriggio di mercoledì 4 giugno, a Milano, a seguito di richiesta di intervento giunta alla Centrale Operativa, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile sono intervenuti in via Ovada, dove una donna ...

Giovane seduta sul cornicione di un tetto a Milano con gli occhi bendati: salvata dai carabinieri - I carabinieri del Nucleo Radiomobile di Milano hanno tratto in salvo una 22enne seduta sul cornicione di un tetto con gli occhi bendati.