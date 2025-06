Sul Lago d' Orta torna Menta e Rosmarino | il week end dedicato a cultura e giardinaggio

Sei pronto a immergerti in un mondo di profumi, colori e saperi verdi? Sul suggestivo lago d'Orta, torna Menta e Rosmarino, l'evento imperdibile dedicato a piante, fiori e cultura green. Sabato 14 e domenica 15 giugno, il parco di Villa Nigra a Miasino si trasforma in un viaggio tra natura e creativitĂ , con esperti e appassionati pronti a condividere segreti e ispirazioni. Un appuntamento da non perdere per gli amanti del giardinaggio e della cultura sostenibile!

Sabato 14 e domenica 15 giugno torna Menta e Rosmarino, il celebre evento multidisciplinare dedicato a piante, fiori e cultura green organizzato dall'associazione Asilo Bianco nel parco della storica Villa Nigra a Miasino.

