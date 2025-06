Sul bus vista lago si viaggia senza biglietto | torna il servizio gratuito tra Argegno e Menaggio

Sul bus vista lago, il viaggio diventa ancora più magico grazie alla gratuità tra Argegno e Menaggio. E non finisce qui: nel 2025, torna anche il servizio serale “hop on – hop off” lungo la sponda occidentale del Lago di Como. ASF Autolinee rinnova questa iniziativa con il nuovo orario estivo, offrendo ai visitatori un’esperienza indimenticabile. Il progetto…

Torna anche nel 2025 il servizio serale gratuito “hop on – hop off” lungo la sponda occidentale del lago di Como. ASF Autolinee ha annunciato il ripristino dell’iniziativa con l’entrata in vigore del nuovo orario estivo, valido da oggi – lunedì 9 giugno – fino a giovedì 11 settembre. Il progetto. 🔗 Leggi su Quicomo.it © Quicomo.it - Sul bus vista lago si viaggia senza biglietto: torna il servizio gratuito tra Argegno e Menaggio

