Suicidio a Termini | ladro senza scrupoli ruba lo zaino del 22enne che si era lanciato sotto alla metro

In un drammatico episodio a Termini, un ladro senza scrupoli ha colto l’attimo dopo il tragico gesto di un giovane che si era lanciato sotto la metro, rubandogli lo zaino ancora incastrato sotto al vagone. Un gesto ignobile che ha suscitato sdegno e dolore nella comunità. Grazie all’intervento dei carabinieri, il criminale è stato rapidamente rintracciato con la refurtiva, ma rimane difficile comprendere come possa esistere tanta insensibilità in momenti così tragici.

Era ancora incastrato sotto al vagone della metro sotto al quale si era appena lanciato quando un ladro ha rubato lo zaino che il ragazzo aveva lasciato sulla banchina. Uno vero e proprio sciacallo, poi trovato con la refurtiva poco distante dal luogo della tragedia. A rintracciarlo i carabinieri. 🔗 Leggi su Romatoday.it © Romatoday.it - Suicidio a Termini: ladro senza scrupoli ruba lo zaino del 22enne che si era lanciato sotto alla metro

Su questo argomento da altre fonti

