Suffragio Notte | Festival sulle trame oscure d' Italia la prima edizione

Immergiti nelle tenebre della nostra storia con Suffragio Notte, il primo festival dedicato alle trame oscure che hanno segnato l’Italia recente. Tre giorni di narrazioni coinvolgenti, incontri e riflessioni a Monte San Savino, nel cuore di Piazza San Francesco. Un’opportunità unica per esplorare i lati nascosti della nostra memoria collettiva e comprendere meglio le ombre che ancora influenzano il nostro presente. Unisciti a noi in questa affascinante scoperta.

Arezzo, 10 giugno 2025 – Suffragio Notte: Festival sulle trame oscure d'Italia – Prima Edizione Il Comune di Monte San Savino è orgoglioso di presentare Suffragio Notte, un raffinato festival culturale di tre giorni dedicato agli argomenti di cronaca nera della nostra storia recente: delitti politici, criminalità organizzata, terrorismo che hanno segnato profondamente l'Italia. L'evento si terrà nella suggestiva Piazza San Francesco, a partire da venerdì 13 giugno, sempre con ingresso gratuito alle ore 21.00. Il primo appuntamento è con La democrazia del piombo. Delitti politici 1976–1982 e l'autore Luca Innocenti, che offrirà un'analisi rigorosa e documentata della cosiddetta “strategia della tensione”, in un viaggio tra delitti, scandali e legami inquietanti tra mafia, politica, eversione nera e massoneria, fino alla strage di Bologna. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Suffragio Notte: Festival sulle trame oscure d'Italia, la prima edizione

In questa notizia si parla di: Notte Festival Italia Suffragio

Lido di Camaiore, il festival “Solo per una notte” cerca artisti di strada - Il Lido di Camaiore si prepara a ospitare il festival "Solo per una notte", dedicato agli artisti di strada.

Ne parlano su altre fonti

Suffragio Notte: Festival sulle trame oscure d'Italia, la prima edizione; L'Italia celebra la Repubblica: come nasce la festa del 2 giugno; Festa della Repubblica italiana: le origini e la storia del 2 giugno. FOTO.

Suffragio Notte: Festival sulle trame oscure d'Italia, la prima edizione - Il Comune di Monte San Savino è orgoglioso di presentare Suffragio Notte, un raffinato festival culturale di tre giorni dedicato agli argomenti di cronaca nera della nostra storia recente: delitti ...

Festival di Tavolara Una notte in Italia al via l'11 Luglio - Torna dall'11 al 16 luglio il festival di Tavolara "Una notte in Italia" alla sua 33 edizione, con un pubblico di fedelissimi che raggiunge solo via mare l'omonima isola per le proiezioni serali ...

"Una notte in Italia" con la mattatrice Geppi Cucciari - e poi le proiezioni dei film sull'isola di Tavolara per uno dei festival cinematografici più suggestivi e seguiti: torna dall'11 al 16 luglio "Una notte in Italia".