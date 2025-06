Sueli Leal Barbosa morta scappando dall' incendio appiccato dal compagno | parte la raccolta fondi

Tragedia e solidarietà si uniscono in un gesto di vicinanza per il piccolo Elisa, figlio di Sueli Leal Barbosa. La donna, vittima di un incendio appiccato dal suo compagno, ha perso la vita tentando di salvarsi, lasciando dietro di sé un vuoto incolmabile. Per sostenere il futuro di Elisa, gli inquilini del condominio hanno avviato una raccolta fondi su GoFundMe, dimostrando che anche nelle ore più buie, il cuore della comunità può accendersi di speranza.

Una raccolta fondi per aiutare il piccolo Elisa, figlio di Sueli Leal Barbosa, la donna che è morta gettandosi dalla finestra del suo appartamento per sfuggire a un incendio. L'iniziativa è stata lanciata sulla piattaforma Gofundme quattro giorni fa, promotori gli inquilini del condominio dove è. 🔗 Leggi su Milanotoday.it © Milanotoday.it - Sueli Leal Barbosa, morta scappando dall'incendio appiccato dal compagno: parte la raccolta fondi

