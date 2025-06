Sucic ha stregato tutta la Croazia | Domina il centrocampo con Modric nessuno si è accorto…

Petar Sucic sta facendo impazzire la Croazia con il suo talento straordinario, dominando il centrocampo con Modric e catturando l’attenzione di tifosi e addetti ai lavori. Primo acquisto stagionale dell’Inter, il giovane croato classe 2003 si prepara a sbarcare a Milano dopo gli impegni con la nazionale. La sua avventura italiana sta per iniziare, ma in Croazia già si parla di lui come il nuovo talento da seguire con grande entusiasmo.

Petar Sucic, primo acquisto ufficiale della stagione dell’Inter, raggiungerà presto Milano dopo gli impegni nazionali. In Croazia sono già pazzi di lui. In Italia dobbiamo ancora conoscerlo, ma in Croazia sono tutti pazzi di Petar Sucic. Il centrocampista croato classe 2003 è stato il primo acquisto della stagione dell’ Inter, che da tempo lo ha strappato alla Dinamo Zagabria per 14 milioni di euro. Il giocatore arriverà a Milano molto presto, dove farà la conoscenza dei suoi nuovi compagni e di mister Chivu. Intanto in patria celebrano le sue gesta in nazionale. L’edizione odierna del quotidiano Sportske Novosti, descrive così la prestazione contro la Repubblica Ceca, conclusasi con una vittoria per 5-1. 🔗 Leggi su Internews24.com