Successo per la cronoscalata motociclistica dello Spino | Peticca e Gasperoni protagonisti

Una domenica di pura adrenalina e passione ha segnato la cronoscalata motociclistica dello Spino, uno degli appuntamenti più attesi del Campionato Italiano di Velocità in Salita. Successo, emozioni e protagonisti di spicco hanno reso questa edizione indimenticabile, con Peticca e Gasperoni al centro dell’attenzione. Un evento che ha coinvolto appassionati e piloti, consolidando ulteriormente lo standing di questa storica manifestazione. E ora, prepariamoci a scoprire come si è conclusa questa sfida epica!

PIEVE SANTO STEFANO È andata in archivio una fra le migliori edizioni della cronoscalata motociclistica dello Spino, terzo round del Campionato Italiano di Velocità in Salita che ha animato sabato e domenica scorsi con due distinte manche di gara in entrambe le giornate e con in palio punti importanti nella corsa al tricolore delle varie categorie. Ottima come sempre l’organizzazione di Pro Spino Team e Moto Club "Paolo Tordi" di Cesena, anche per ciò che riguarda la particolare cerimonia di premiazione. A sfidarsi sui 2410 metri del tracciato misto-veloce dal paese fino al traguardo di Fontandrone sono stati in totale 126 centauri, due in più della passata edizione, ma di incremento pur sempre si è trattato. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Successo per la cronoscalata motociclistica dello Spino: Peticca e Gasperoni protagonisti

