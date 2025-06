Successo per il concerto Mutazioni Olzer e Andreoli protagonisti di rara sensibilità e visione

una veste innovativa e sorprendente. A Bergamo, il pubblico ha assistito a un evento straordinario, dove i maestri dell'arte musicale hanno saputo reinventare i confini tra generi, creando un ponte tra passato e futuro. Una serata di musica che ha emozionato, stimolato riflessioni e lasciato un segno indelebile nel cuore di tutti gli spettatori.

Bergamo. “Che cosa avrebbe potuto fare un Mozart, un Puccini, alle prese col jazz, un Haendel, un Bach alle prese col rock, un Rota, un Brahms, alle prese col minimalismo?”. Da questo interrogativo sono partiti i musicisti Roberto Olzer, organista dalla vastissima cultura musicale, e Andrea Andreoli, trombonista eclettico e curioso, protagonisti di rara sensibilitĂ e visione del concerto “Mutazioni – quando alle melodie piĂą intoccabili è data una seconda possibilità ”, andato in scena domenica 8 giugno alla Chiesa dell’Adorazione dell’Istituto Suore Sacramentine di Bergamo. L’evento, che ha fatto il pieno di pubblico, si inserisce nell’ambito del ciclo diretto da Alessandro Bottelli “Come un sole che ci scalda nella notte – Sentieri musicali sulle tracce della Speranza”, neonata rassegna artistica che proseguirĂ per tutto il 2025. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Successo per il concerto “Mutazioni”, Olzer e Andreoli protagonisti di rara sensibilitĂ e visione

In questa notizia si parla di: Concerto Mutazioni Olzer Andreoli

“Mutazioni”, alla Chiesa dell’Adorazione concerto tra classica e jazz - Domenica 8 giugno alle 16, la Chiesa dell'Adorazione di Bergamo ospiterà il concerto "Mutazioni", un affascinante incontro tra musica classica e jazz.

Successo per il concerto “Mutazioni”, Olzer e Andreoli protagonisti di rara sensibilità e visione; A Bergamo domenica 8 giugno – “Mutazioni”, un percorso in jazz su celebri temi di musica classica e per film affidato all’inedito duo formato da Andrea Andreoli (trombone) e Roberto Olzer (organo); Alla Chiesa dell’Adorazione grande musica e originali “mutazioni” con Olzer e Andreoli.

Alla Chiesa dell’Adorazione grande musica e originali “mutazioni” con Olzer e Andreoli - Tutto pronto alla Chiesa dell’Adorazione, all’interno dell’Istituto delle Suore Sacramentine di Bergamo, per il concerto “Mutazioni – Quando alle melodie più intoccabili è data una seconda po ...

“Mutazioni”, concerto tra classica e jazz alla Chiesa dell’Adorazione - si esibiranno in un originale concerto intitolato “Mutazioni”, che reca come sottotitolo: “Quando alle melodie più ...