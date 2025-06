Successo del Trofeo Città di Fermignano | Dario Mancini trionfa nella gara di bocce

Un’atmosfera di entusiasmo e competizione ha animato la seconda edizione del Trofeo Città di Fermignano, accolto con grande entusiasmo dalla Bocciofila Fermignanese. Con 248 atleti iscritti, la manifestazione ha dimostrato tutto il suo successo e il talento regionale in campo. La vittoria di Dario Mancini, proveniente da Serra de’ Conti, ha coronato una giornata ricca di emozioni e passione per le bocce. La sua vittoria resterà sicuramente impressa nella memoria di tutti gli appassionati…

Bella giornata di bocce alla Bocciofila Fermignanese, presieduta da Filippo Regini. Era infatti in programma la seconda edizione del Trofeo Città di Fermignano, gara regionale per individualisti di categorie BCD. Agli ordini del direttore di gara Eros Serafini si sono sfidati ben 248 atleti a testimonianza dell’ottima riuscita della manifestazione. La vittoria è andata a Dario Mancini (Serra de’ Conti) che in finale ha avuto la meglio con il punteggio di 12-9 su Davide Bregamotti (Tavernelle). Terzo posto per Samuele Ferri (San Cristoforo Fano), sconfitto in semifinale 12-8 da Mancini. Quarto Giorgio Tonelli (Fossombrone Oikos), battuto in semifinale 12-6 da Bregamotti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net