Su TikTok consigli di bellezza dannosi per la pelle

Su TikTok, i consigli di bellezza spesso promettono risultati rapidi, ma molti di questi suggerimenti possono essere dannosi per la pelle. Uno studio pubblicato su Pediatrics dalla Northwestern University evidenzia come l'algoritmo della piattaforma favorisca contenuti potenzialmente rischiosi, influenzando le abitudini delle giovani spettatrici. È fondamentale conoscere i rischi e affidarsi sempre a professionisti qualificati. La consapevolezza è la chiave per preservare la salute della nostra pelle.

AGI - I video sulla piattaforma TikTok che propongono routine e abitudini sulla cura della pelle possono essere molto dannosi per le ragazze che li seguono. Lo evidenzia uno studio, pubblicato sulla rivista Pediatrics, condotto dagli scienziati della Northwestern University Feinberg School of Medicine. Il team, guidato da Molly Hales e Tara Lagu, ha analizzato i video proposti dall'algoritmo della piattaforma TikTok. Il gruppo di ricerca ha aperto un account con profilo di 13 anni. La scheda 'per te' è stata utilizzata per visualizzare contenuti pertinenti fino alla raccolta di 100 video. Gli scienziati hanno quindi raccolto i dati demografici dei content creator, valutando numero, tipologia e prezzo medio dei prodotti utilizzati per la skincare. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Su TikTok consigli di bellezza dannosi per la pelle

