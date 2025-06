Su Canale 5 arrivano Amoroso Elodie D’Alessio e Tozzi

Preparatevi a vivere un’estate all’insegna della grande musica: su Canale 5 stanno per arrivare quattro imperdibili prime serate, protagonisti Alessandra Amoroso, Elodie, Gigi D’Alessio e Umberto Tozzi. Questi artisti, già protagonisti di tour infuocati, infiammeranno i cuori dei loro fan con concerti emozionanti e ricchi di energia. Non perdetevi gli appuntamenti più attesi della stagione musicale 2025!

La musica batte su Canale 5, ma non ci riferiamo a quella di Battiti Live. Sulla rete ammiraglia Mediaset sono in arrivo prossimamente quattro prime serate con protagonisti quattro artisti e i loro tour che hanno già iniziato ad infiammare l’estate 2025 dei loro fan. Saranno Alessandra Amoroso, Elodie, Gigi D’Alessio e Umberto Tozzi i prossimi protagonisti musicali di Canale 5. Ma con quali concerti? Alessandra Amoroso alle Terme di Caracalla. Per il Summer Tour 2025 di Alessandra Amoroso, Canale 5 trasmetterà lo spettacolo in programma domani, 11 giugno, alle Terme di Caracalla (Roma). Si tratta della seconda tappa del tour estivo dell’ex vincitrice di Amici, partito con la data zero del 7 giugno a Termoli (Campobasso). 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Su Canale 5 arrivano Amoroso, Elodie, D’Alessio e Tozzi

In questa notizia si parla di: Canale Amoroso Elodie Alessio

Verissimo su Canale 5: Allevi, Mastronardi, Amoroso, Tatangelo e finalisti di Amici - Oggi, domenica 18 maggio, su Canale 5 torna Verissimo alle 16:30, il celebre programma di intrattenimento.

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Ascolti tv di sabato 31 agosto: chi ha vinto tra il concerto di Gigi D'Alessio e Lo Show dei Record; “Semplicemente Fiorella”: stasera in tv la festa di Fiorella Mannoia. Con tanti amici sul palco; Semplicemente Fiorella, i 70 anni di Mannoia in musica: al concerto evento anche Elodie e Claudio Baglioni.

Il concerto-evento di Elodie a San Siro diventerà presto un docu-film in prima serata su Canale 5 - film in onda prossimamente su Canale 5, anche se la data non è ancora nota.

Gigi D'Alessio - Uno come te, le pagelle: Elodie scarica (6), Clementino e Geolier straordinari (8), Fiorella Mannoia iconica (10) - Da Alessandra Amoroso, Elodie, Arisa, Fiorella Mannoia a Geolier, Clementino e il figlio ...

Gigi D'Alessio - Uno come te, le pagelle della serata: Elodie scarica (6), Clementino e Geolier straordinari (8), Fiorella Mannoia iconica (10) - Da Alessandra Amoroso, Elodie, Arisa, Fiorella Mannoia a Geolier, Clementino e il figlio ...