Stupro di gruppo e revenge porn condannati a 6 anni due pallanuotisti genovesi

I giudici hanno riconosciuto l’impianto accusatorio della Procura. Disposte provvisionali per 60 mila euro. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it © Ilsecoloxix.it - Stupro di gruppo e revenge porn, condannati a 6 anni due pallanuotisti genovesi

In questa notizia si parla di: stupro - gruppo - revenge - porn

Stupro di gruppo a Palermo, nuova condanna 4 anni e 2 mesi per revenge porn - A Palermo, la giustizia torna a farsi sentire con una nuova condanna per lo stupro di gruppo. Angelo Flores è stato condannato a 4 anni e 2 mesi per revenge porn, avendo girato e diffuso le immagini della violenza subita dalla vittima.

La violenza di gruppo a Palermo, l’imputato aveva già avuto 7 anni e ora è stato riconosciuto colpevole pure di revenge porn: inviò ad amici le immagini degli abusi Partecipa alla discussione

Altre fonti ne stanno dando notizia

Stupro di gruppo a Palermo, nuova condanna 4 anni e 2 mesi per revenge porn; Palermo, lo stupro di gruppo del Foro Italico: condannato Angelo Flores per revenge porn; Stupro di gruppo a Palermo, condannato il giovane che filmò e diffuse il video degli abusi.

Stupro di gruppo e revenge porn, condannati a 6 anni due pallanuotisti genovesi - Sono stati condannati a sei anni e sei mesi di reclusione e sei anni e tre m ...

Stupro di gruppo a Palermo, nuova condanna 4 anni e 2 mesi per revenge porn - La gup ha condannato Angelo Flores per avere girato e poi diffuso le immagini della violenza.

Stupro di gruppo a Genova, chiesti oltre 8 anni di carcere per due pallanuotisti - Genova – La pm Gabriella Dotto ha chiesto la condanna a otto anni e due mesi e otto anni e sei mesi per due studenti universitari, pallanuotisti che hanno militato in A, accusati di avere abusato di u ...