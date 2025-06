Studenti e carabinieri In caserma a lezione di legalità e sicurezza

studenti e carabinieri, protagonisti di un'importante lezione di legalità e sicurezza. Nell’ambito di questa iniziativa, i giovani hanno avuto l’opportunità di conoscere da vicino il ruolo delle forze dell’ordine e di comprendere l’importanza del rispetto delle regole. La visita alla nuova caserma della Compagnia di Cesena ha rappresentato un momento di crescita civile e consapevolezza, rafforzando il legame tra comunità e istituzioni. Un passo fondamentale per formare cittadini più responsabili e informati.

Accrescere nei giovani la cultura della legalità, al fine di renderli da subito consapevoli dell'importanza della conoscenza e del rispetto delle regole del vivere civile. E' questo l'obiettivo dell'intensa attività dei carabinieri nell'ambito del mondo della scuola e dei giovani in genere. Fa parte di questo percorso la visita che si è svolta nei giorni scorsi alla nuova caserma della Comagnia di Cesena in zona di Cesena. Protagonisti gli alunni delle classi seconde e terze della Scuola Secondaria di 1° grado 'Via Anna Frank', plesso Tito Maccio Plauto, di Cesena, che hanno così potuto vedere da vicino come si svolge la vita dei militari dell'Arma e in particolare in cosa consiste il lavoro del carabiniere.