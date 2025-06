Studenti della classe serale dell’istituto Dalla Chiesa di Partinico firmano un volume straordinario sull’educazione civica

Gli studenti della classe serale dell’istituto "Carlo Alberto dalla Chiesa" di Partinico, guidati dal prof. Angelo Nasca, hanno dato vita a un volume straordinario sull’educazione civica. Un progetto che rappresenta non solo uno studio approfondito, ma anche una vera conquista per il loro percorso di crescita e consapevolezza civica. Questa pubblicazione testimonia l’impegno, la passione e il talento di giovani pronti a fare la differenza nella società. E il loro lavoro si conclude con un messaggio di speranza e responsabilità.

Un volume, un percorso, una conquista. Gli studenti della classe 5S indirizzo AFM Serale dell'Istituto Tecnico "Carlo Alberto dalla Chiesa" di Partinico, guidato magistralmente dal Dirigente Scolastico prof. Angelo Nasca, hanno consegnato ufficialmente l'esito di un lungo lavoro di ricerca.

