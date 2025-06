Studenti al Verri dentro un cubo contro l’azzardo

Gli studenti dell’Istituto Verri di Busto sono protagonisti di un progetto innovativo contro l’azzardo patologico, promosso dall’Agenzia di Tutela della Salute dell’Insubria. Dentro un cubo simbolico, si affronta il tema con interventi di prevenzione, diagnosi precoce e cura, coinvolgendo anche le giovani generazioni. Tra le iniziative, un ciclo di eventi targati Intrecciteatrali che punta a sensibilizzare la comunità e a rafforzare il senso di responsabilità collettiva.

Un progetto importante promosso dall’Agenzia di Tutela della Salute dell’Insubria per la prevenzione, la diagnosi precoce, la cura del Disturbo da gioco d’azzardo patologico. Tra le iniziative anche un ciclo di eventi promossi da Intrecciteatrali per sensibilizzare la popolazione sull’importanza di contrastare la diffusione dell’azzardo patologico nei territori, con l’attenzione anche nei confronti dei giovani. All’Istituto Verri di Busto Arsizio, dove la preside è Maria Cristina Cesarano (nella foto), un centinaio di studenti si sono immersi in un cubo nero ideato per creare un luogo fuori dal tempo e dalla realtà dove sperimentare giochi di parole semplici ma di grande significato. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it