Studente apre il fuoco in una scuola e uccide almeno 8 persone in Austria Poi si toglie la vita

Una tragedia scuote l’Austria: un giovane studente ha aperto il fuoco in una scuola di Gratz, provocando la perdita di otto vite e lasciando la comunità sotto shock. Secondo le autorità, il colpevole si è tolto la vita, lasciando interrogativi e dolore profondi. La polizia invita tutti a mantenere la calma e a seguire le indicazioni per garantire la sicurezza di tutti. È un momento difficile che richiede unità e solidarietà.

Uno studente ha aperto il fuoco in una scuola a Gratz, in Austria, causando la morte di almeno otto persone. Lo riferiscono i media austriaci, tra cui il sito del quotidiano Heute. Secondo il portavoce della polizia, Fritz Grundnig, il presunto autore del fatto si sarebbe tolto la vita. La polizia chiede alla popolazione di evitare l’area attorno alla scuola e di seguire le indicazioni delle forze. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Studente apre il fuoco in una scuola e uccide almeno 8 persone in Austria. Poi si toglie la vita

In questa notizia si parla di: Scuola Studente Fuoco Almeno

Studente fa esplodere fuochi d’artificio contro una docente “violenza senza precedenti all’interno della scuola” [VIDEO]. Succede in Francia - Un grave episodio di violenza ha scosso un liceo professionale in Alta Savoia, Francia, il 9 maggio 2025.

Ne parlano su altre fonti

Uno studente apre il fuoco in una scuola in Austria, uccide 8 persone e si toglie la vita; Graz, sparatoria in una scuola: almeno 10 morti. “Ad aprire il fuoco uno studente, poi si è ucciso in…; Ex studente spara in una scuola di Graz in Austria, almeno 9 morti: si sarebbe suicidato dopo l'attacco.

Austria, studente spara ai compagni a scuola a Graz: almeno 9 morti. L'autore suicida in bagno «si considerava vittima di bullismo» - Almeno cinque persone sono state uccise durante una sparatoria avvenuta in una scuola a Graz, in Austria.

Austria, sparatoria in una scuola a Graz: almeno otto le vittime, molti feriti - Almeno otto persone sono morte in una sparatoria in Austria, in una scuola a Graz, nello Stato federale della Stiria.

Studente armato apre il fuoco in una scuola a Graz: almeno cinque morti - Uno studente ha aperto il fuoco in una scuola a Gratz, in Austria, causando la morte di almeno cinque persone.