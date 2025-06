Stranger Things | Catalyst Teases A Groundbreaking Experience In The Upside Down

Preparati a entrare in un universo parallelo come mai prima d'ora: Stranger Things: Catalyst, la nuova esperienza di realtà virtuale, promette di rivoluzionare il modo di vivere il mondo di Hawkins e dell’Upside Down. Un’avventura immersiva creata da Netflix e Sandbox VR, che trasporterà i fan direttamente nel cuore della serie, affrontando creature e misteri come veri protagonisti. La rivoluzione è alle porte: sei pronto a scoprire cosa ti aspetta?

È in arrivo una nuova esperienza di realtà virtuale dedicata a Stranger Things, che promette di rivoluzionare il modo di vivere l’universo della serie. Questa iniziativa, denominata Stranger Things: Catalyst, si propone come un’esperienza immersiva senza precedenti, consentendo ai fan di affrontare direttamente le creature del mondo Upside Down. La collaborazione tra Netflix e Sandbox VR, attraverso il loro studio interno specializzato in titoli AAA, ha dato vita a questa esclusiva esperienza VR che sarà disponibile entro la fine dell’anno. una nuova esperienza di stranger things in arrivo su sandbox vr. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Stranger Things: Catalyst Teases A “Groundbreaking Experience” In The Upside Down

In questa notizia si parla di: Stranger Things Catalyst Upside

Quella per Stranger Things 5 sta diventando un'attesa insostenibile - L'attesa per Stranger Things 5 sta diventando insostenibile. Prima che la serie giocasse a nascondino con la nostra pazienza, credevamo che, a differenza di altri grandi show allungati oltre il necessario, questa produzione horror fosse tra le poche a mantenere viva l'attenzione.

Su questo argomento da altre fonti

Sandbox VR reveals Stranger Things: Catalyst, a fully immersive experience - This one, created in collaboration with Netflix, is set in the Stranger Things universe, ...

Apri il menu di navigazione - Che la canzone che apre la tua compilation salvavita, denominata sul tuo Spotify Stranger Things Upside Down, non sia quella che ti aspetti.

A Stranger Things Anime Spin-Off Is Reportedly Bringing the Upside Down to Tokyo - they’ll come into contact with the Upside Down and will need to find a way to deal with the threat this presents to them and their home.