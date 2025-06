Strange new worlds | come la stagione 3 trasformerà il capitano pike nel prequel di star trek

La terza stagione di Star Trek: Strange New Worlds si appresta a sorprendere gli spettatori, portando in scena nuovi personaggi e colpi di scena emozionanti. Dopo un’attesa lunga due anni, il 17 luglio su Paramount+ arriverà questa avventura che promette di approfondire i misteri dell’universo e le sfide del capitano Pike. Preparati a vivere un’esperienza cosmica ricca di emozioni e scoperte, perché il viaggio sta per continuare e...

La terza stagione di Star Trek: Strange New Worlds si prepara a introdurre importanti novità, portando la narrazione verso nuovi orizzonti e trasformazioni dei personaggi principali. Dopo un'attesa di due anni, la nuova stagione farà il suo debutto il 17 luglio su Paramount+, con una première mondiale avvenuta il 14 giugno al Tribeca Film Festival. La serie continuerà a esplorare le avventure del crew dell'USS Enterprise sotto la guida del capitano Christopher Pike, con un mix di episodi autoconclusivi e trame serializzate che approfondiscono lo sviluppo dei personaggi.

