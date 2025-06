Strange Darling | il blu-ray perfetto per un sorprendente horror-thriller dalle atmosfere vintage

Preparati a immergerti in un’esperienza cinematografica unica con "Strange Darling", il thriller horror vintage che ha conquistato critici, pubblico e persino Stephen King. Grazie a Midnight Factory, questo Blu-ray ti offre un’immagine impeccabile e un audio coinvolgente, capaci di trasmettere l’atmosfera inquietante del film. Un viaggio nel passato che sorprende e affascina: un must-have per gli amanti del genere e non solo.

Grazie a Midnight Factory lo spiazzante film di J.T. Mollner è proposto con un blu-ray tecnicamente perfetto: il video trasmette le atmosfere vintage della pellicola 35mm mentre l'audio sommerge di effetti lo spettatore. Un thriller horror dalle atmosfere vintage spiazzante e sorprendente, che è piaciuto tanto a Stephen King, ma ha stregato anche critica e pubblico. Strange Darling, diretto da J.T. Mollner, non è certo un film passato inosservato, non solo perché si divide in sei capitoli che raccontano la storia in maniera non lineare, ma anche per le continue sorprese che riserva lungo il suo percorso. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Strange Darling: il blu-ray perfetto per un sorprendente horror-thriller dalle atmosfere vintage

