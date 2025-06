Stramaccioni | Barella irriconoscibile sbaglia dove di solito non lo fa

Dopo la vittoria contro la Moldavia, l’attenzione si sposta sull’Italia e sulle sfide recenti degli Azzurri. Andrea Stramaccioni, ex nerazzurro e commentatore Rai, non ha esitato a sottolineare un dettaglio sorprendente: Barella, solitamente impeccabile, appare irriconoscibile e commette errori insoliti. Questa analisi apre una riflessione sulla tenuta mentale e tattica della squadra, che ora deve ritrovare il suo splendore e tornare a brillare.

Archiviata la vittoria contro la Moldavia, in casa Italia si torna a parlare della situazione degli Azzurri dopo due partite non esaltanti. Questo il commento di Stramaccioni, ex nerazzurro e oggi commentatore sulla Rai. IRRICONOSCIBILE – Andrea Stramaccioni, ex allenatore dell' Inter e oggi opinionista, al termine della vittoria contro la Moldavia, ha parlato in collegamento con Rai Sport. Tra i tanti temi toccati dall'ex tecnico, anche un commento su Nicolò Barella, all'ennesima prestazione sottotono con la maglia dell'fItalia. Queste le sue parole: «La stanchezza c'è per tutti, questo è vero.