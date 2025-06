Strage in una scuola in Austria | il panico durante gli spari poi la fuga

Una tragedia scuote l’Austria: una sparatoria in una scuola di Graz ha causato la morte di dieci persone, tra cui il killer. Le immagini di quei momenti di puro terrore, diffuse sui social, testimoniano il panico tra gli studenti e il coraggio delle forze dell’ordine che hanno messo in salvo i superstiti. In un contesto di orrore e dolore, si cerca di capire le motivazioni di questa tragica emergenza, mentre l’intera comunità si stringe attorno alle vittime e alle loro famiglie.

Sono dieci le persone morte (tra loro anche il killer) in una sparatoria in Austria, in una scuola a Graz, nello Stato federale della Stiria. Le immagini, diffuse sui social, mostrano gli attimi di terrore vissuti dagli studenti durante la sparatoria. È possibile sentire in modo distinto i colpi esplosi dall'arma da fuoco. In seguito le forze dell'ordine hanno scortato al di fuori dell'edificio tutti i presenti, mettendoli in sicurezza. I ragazzi e le ragazze sono corsi fuori dalla scuola, visibilmente nel panico. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Strage in una scuola in Austria: il panico durante gli spari, poi la fuga

Austria, sparatoria in una scuola a Graz. Almeno cinque morti - Una tragedia scuote Graz, Austria: almeno cinque vittime in una sparatoria nella scuola Borg. La comunità è sotto shock mentre le forze dell'ordine conducono un'ampia operazione per far luce su questa drammatica vicenda.

