Strage in una scuola in Austria decine di vittime tra studenti ed insegnanti | il killer era bullizzato Tutto quello che sappiamo finora

Una tragedia scuote Graz: una sparatoria in una scuola ha causato almeno nove vittime, tra studenti e insegnanti. Il killer, un giovane studente vittima di bullismo, si è tolto la vita nei bagni dell’istituto, lasciando dietro di sé un bilancio drammatico in costante aggiornamento. Questa terribile vicenda ci ricorda quanto siano fondamentali l’attenzione e il supporto alla salute mentale degli adolescenti.

Sono soprattutto studenti ed insegnanti le vittime della terribile sparatoria avvenuta poche ore fa in una scuola in Austria, nella cittĂ di Graz. Il bilancio sta salendo di ora in ora. Al momento sono almeno nove le persone uccise. Anche l’attentatore, che sarebbe uno studente dell’istituto, è morto. Il giovane assassino si sarebbe tolto la vita nei bagni della scuola. Assalto in una scuola in Austria, decine di vittime tra studenti ed insegnanti: il killer era bullizzato. Tutto quello che sappiamo finora (X FOTO) – Notizie.com La polizia è accorsa dopo che sono stati segnalati i primi spari, intorno alle 10 di questa mattina. 🔗 Leggi su Notizie.com © Notizie.com - Strage in una scuola in Austria, decine di vittime tra studenti ed insegnanti: il killer era bullizzato. Tutto quello che sappiamo finora

In questa notizia si parla di: Scuola Austria Vittime Studenti

Austria, sparatoria in una scuola a Graz. Almeno cinque morti - Una tragedia scuote Graz, Austria: almeno cinque vittime in una sparatoria nella scuola Borg. La comunità è sotto shock mentre le forze dell’ordine conducono un’ampia operazione per far luce su questa drammatica vicenda.

Studente spara a scuola a Graz, è strage in Austria: almeno 9 morti e decine di feriti tra studenti e docenti L’allarme è partito intorno alle 10 di martedì 10 giugno quando nell’istituto scolastico sono stati sentiti diversi colpi di arma da fuoco. Sul posto è scattata Partecipa alla discussione

Approfondimenti da altre fonti

Austria, studente apre il fuoco in una scuola e poi si toglie la vita: diversi i morti; Austria choc, ex studente spara a scuola e fa strage: 10 morti. «Bullizzato»; Sparatoria in liceo a Graz: 10 morti tra cui il killer, ex studente della scuola. Un’arma acquistata di recente.

Sparatoria in una scuola di Graz in Austria, almeno 10 vittime tra cui l’attentatore - Secondo fonti austriache, l’attentatore sarebbe un ex studente di 22 anni vittima in passato di bullismo.

Dieci morti e molti feriti gravi in una sparatoria in una scuola in Austria - Ue, 'sparatoria scioccante, siamo al fianco dell'Austria' (ANSA) ...

Nove morti e molti feriti gravi in una sparatoria in una scuola in Austria - E' salito a nove morti, tra cui lo studente attentatore, il bilancio ancora in aggiornamento della sparatoria in una scuola di Graz in Austria dove si registrano anche un "numero di feriti gravi a due ...