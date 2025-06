Strage di Suviana sommozzatori in fondo al lago alla ricerca delle ' scatole nere'

Una squadra di sommozzatori dei vigili del fuoco si immergerà a oltre 50 metri di profondità nel lago di Suviana, alla ricerca delle scatole nere e di prove cruciali per chiarire le cause dell’esplosione alla centrale di Bargi. Un'operazione ad alta tensione che potrebbe svelare i segreti di quella tragica notte e portare giustizia. L’attesa si fa sempre più stretta: il 17 giugno potrebbe essere il giorno decisivo.

Giù nell'acqua, a decine di metri di profondità, per recuperare nuove prove che possono fare luce sulle cause dell'esplosione della centrale elettrica di Bargi, sul lago di Suviana, Tra una settimana, il 17 giugno, una squadra di sommozzatori dei vigili del fuoco si immergeranno fino al piano -6.

