Strage di Suviana si cercano risposte nelle banche dati rimaste sott' acqua

Nel cuore di Suviana, il dramma si ripete tra le acque silenziose che celano i segreti di una tragedia ancora avvolta nel mistero. Le autorità si preparano a immergersi nelle profondità della centrale idroelettrica Enel Green Power di Bargi, nella speranza di trovare risposte alle domande che da oltre un anno tormentano familiari e comunità . La prossima settimana potrebbe svelare nuove verità , ma il tempo per la verità si è ormai esaurito.

Bologna, 10 giugno 2025 - Strage di Suviana, confermato il sopralluogo dei vigili del fuoco per martedì prossimo, 17 giugno, alla centrale idroelettrica Enel Green Power di Bargi: questa la data in cui procedere all'accertamento irripetibile nel sito. Qui, il 9 aprile 2024, hanno perso la vita sette persone, tutti lavoratori nella centrale, mentre altri otto rimasero feriti. La prossima settimana si procederĂ quindi con le immersioni dei vigili del fuoco fino al piano – 6 della centrale, per procedere al recupero di parti di impianto contenenti i cervelli elettronici che potranno dare risposte su quanto effettivamente accaduto quel giorno.

Chi sono gli indagati per la strage di Suviana: tutti i nomi - Bologna, 19 maggio 2025 – Sono cinque gli indagati per la strage di Suviana, tra cui tre di Enel: il direttore del sito di Bargi, e due responsabili idroelettrici.

