Strage di Monreale l' omaggio ad Andrea Miceli | un murale al campo Conca d' Oro

Un tributo emozionante e duraturo per Andrea Miceli, il giovane scomparso tragicamente nella strage di Monreale, trova voce nel cuore del Conca d'Oro. Il murale dedicato a lui, con la parola "hope", simboleggia la speranza che non si spegne e l’impegno a ricordare le vittime di quella tragica notte. Un messaggio potente che invita a riflettere e a non perdere mai la speranza di un domani migliore.

Andrea Miceli per sempre in campo al Conca d'Oro di Monreale. Il ventiseienne, ucciso nella notte tra il 26 e il 27 aprile scorsi, nella strage di Monreale in cui hanno perso la vita anche Massimo Pirozzo e Salvatore Turdo, è stato ritratto in un murale con la scritta "hope", ovvero "speranza".

Strage di Monreale, arrestato il terzo componente della banda - I carabinieri del comando provinciale di Palermo hanno arrestato Mattias Conti, 19enne di San Filippo Neri, su disposizione della Procura della Repubblica.

Ho incontrato alla Camera dei deputati i familiari di Andrea Miceli, Massimo Pirozzo e Salvo Turdo, i tre giovani assassinati a Monreale il 27 aprile scorso. Ho avuto modo di ascoltare e confrontarmi con Marco e Claudia Pirozzo, fratello e sorella di Massimo, c Partecipa alla discussione

